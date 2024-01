Israël en guerre : des dirigeants du Hamas fuient le Liban, par crainte d’être éliminés par Israël

Selon les informations dévoilées hier soir par la chaine israélienne KAN qui cite une source du Hamas, les chefs militaires du groupe terroriste palestinien qui sont basés au Liban, ont fui le pays de peur de se faire éliminer par les forces israéliennes.

KAN rapporte que les dirigeants du Hamas ont quitté le Liban pour la Syrie et la Turquie, tandis que le chef du groupe islamique palestinien à Beyrouth, Ghazi Hamad, a quitté le pays pour le Qatar.

Ces départs des dirigeants du Hamas résidant au Liban, interviennent deux semaines après l’assassinat ciblé à Beyrouth (attribué à Israël), de Salah al-Arouri, le numéro 2 de l’aile politique du groupe terroriste palestinien.

KAN indique également que depuis la mort de Salah al-Arouri, le Hamas a pris des mesures importantes pour assurer la sécurité de ses dirigeants qui résident à l’étranger.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités