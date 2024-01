Israël en guerre : un attentat à la voiture-bélier provoque la mort d’une personne et fait dix-sept blessés à Ra’anana

Une personne a été tuée et dix-sept autres personnes ont été blessées lors d’un attentat à la voiture-bélier qui a eu lieu aujourd’hui en début d’après-midi, dans la ville de Ra’anana, dans le centre d’Israël.

L’attentat a été commis par deux terroristes palestiniens. L’un des assaillants a poignardé et a tué une femme de soixante-dix ans, tandis que l’autre terroriste a volé une voiture et a procédé à des attaques à la voiture-bélier à trois endrois différents.

Deux personnes ont été légèrement blessées après avoir été renversées dans la rue Haroshet, où un homme de 66 ans a également été grièvement poignardé.

La mairie de Ra’anana a annoncé, après les attaques, que les écoles de la région ont été fermées et les parents ont été priés de ne pas emmener leurs enfants hors de chez eux.

Quinze autres personnes ont été blessées à de divers degrés, dont un homme de 34 ans et un garçon de 16 ans dans un état grave, blessés à la tête, après avoir été percuté par la voiture dans la rue Ahuza, la rue principale de la ville. Huit des autres blessés seraient des enfants.Les terroristes palestiniens qui ont été ensuite arrêtés sont Muhammad Zaidat, 44 ans, et Ahmed Zaidat, 24 ans, tous deux originaires d’Hébron. Ils étaient connus des services de police israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités