Israël en guerre : Tsahal réduit considérablement ses effectifs à Gaza avec le retrait de la brigade Golani

La 36e division de l’armée israélienne, qui comprend la brigade Golani, s’est retiré aujourd’hui de la bande de Gaza. Il s’agit de la plus grande réduction des troupes de Tsahal dans l’enclave palestinienne, depuis le début de l’offensive terrestre fin octobre.

Désormais, seules trois divisions importantes de Tsahal continuent d’opérer à Gaza au côté des forces spéciales israéliennes : il s’agit de la 98e division qui opère à Khan Yunès ; la 99e division qui opère dans le couloir de Netzer ; la 162e division qui effectue des courts raids dans le nord de Gaza.

Cette réduction massive des effectifs de Tsahal dans l’enclave palestinienne, confirme que l’État d’Israël passe bien à la deuxième phase de la guerre. La semaine dernière, Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, avait déclaré que Tsahal passe maintenant de la phase de manœuvres intensives à « différents types d’opérations spéciales » dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités