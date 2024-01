La phase « intensive » des combats dans le sud de Gaza « se terminera bientôt », a estimé Israël lundi.

L’armée israélienne a mené des frappes aériennes et des bombardements d’artillerie sur les villes de Khan Younès et Rafah, au sud de Gaza. Plus de 60 Terroristes Palestiniens membres des groupes Islamistes ( Hamas, Djihad Islamique) ont été tués dans la bande de Gaza suite à ces bombardements israéliens « intenses » menés dans la nuit de dimanche à lundi, selon un communiqué du gouvernement du Hamas. Depuis le 7 octobre, 24 100 Palestiniens ont perdu la vie, et 60 834 ont été blessés à Gaza, selon le ministère de la Santé du groupe islamiste.

Bien évidement ces informations sont à prendre aux conditionnelles, puisqu’elles émanent du mouvement terroriste du Hamas

Israel Actualités

Alain SAYADA