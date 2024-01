Israël en guerre : Tsahal découvre 100 sites de lancement de roquettes et élimine des dizaines de terroristes du Hamas à Gaza au cours des dernières 24 heures

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les forces de Tsahal ont localisé 100 sites de roquettes et ont tué des dizaines de terroristes du Hamas dans la bande de Gaza au cours de la dernière journée.

Au cours des opérations dans la région de Beit Lahia, les combattants israéliens ont localisé une centaine d’installations de roquettes et une soixantaine de roquettes prêtes à être lancées. Les soldats de Tsahal ont également éliminé des dizaines de terroristes lors des combats dans la région.

En outre, grâce à la coopération entre les forces aériennes et terrestres de Tsahal, de nombreux terroristes du Hamas ont été éliminés à Shati dans le nord de Gaza et à Khan Yunès au sud de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités