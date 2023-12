Cinq otages retrouvés morts dans un tunnel à Gaza

Cinq otages israéliens tués en captivité par le Hamas ont été récupérés dans un réseau de tunnels souterrains dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé dimanche l’armée, montrant des images d’une salle de bains carrelée de blanc et d’une salle de travail reliées par du béton sombre. passages bordés.

La publication laisse ouverte la question de savoir comment ils sont morts, le porte-parole militaire en chef, le contre-amiral Daniel Hagari, affirmant que des autopsies étaient en cours. « Nous informerons les familles puis, en fonction de ce qu’elles approuveront, le public », a-t-il déclaré.

Les trois soldats et deux civils faisaient partie des 240 personnes ramenées dans la bande de Gaza par des hommes armés du Hamas lors du carnage transfrontalier du 7 octobre qui a déclenché la guerre. L’armée a annoncé le rapatriement de leurs corps au début du mois.

Le Hamas a publié la semaine dernière une vidéo montrant trois des otages vivants dans ce qui semble être une chambre étroite, carrelée de blanc et sans fenêtre avec une prise électrique murale.

Le Hamas a précédemment déclaré que certains otages étaient morts lors du bombardement israélien de Gaza. Il a également menacé d’exécuter des otages.

La publication militaire de dimanche intervient alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël allait intensifier ses opérations dans une guerre vieille de près de 12 semaines dont le bilan parmi les civils de Gaza a alarmé les puissances occidentales et s’est également inquiétée du sort des 129 otages restants.

Une vidéo diffusée par l’armée montrait ses ingénieurs dans un réseau de tunnels sombre et poussiéreux qui, selon elle, avait deux étages – l’un à 10 mètres de profondeur et l’autre « à des dizaines de mètres » de profondeur.

Un tunnel menait au domicile d’Ahmad Al Ghandour, chef de la brigade du Hamas au nord de Gaza, a indiqué l’armée israélienne. Le Hamas l’a déclaré ainsi que plusieurs autres commandants tués au combat le 26 novembre. Israël a déclaré qu’ils étaient la cible de l’une de ses frappes aériennes.

La vidéo montrait une section de tunnel bordée de carrelage blanc, ainsi qu’une salle de bains de conception similaire avec une douche basique, des toilettes et un lavabo, ainsi qu’une salle de travail avec une table d’angle et un banc. Un tunnel contenait un distributeur d’eau potable et un tas de balles.

La vidéo militaire ne comprenait pas d’images correspondant à la chambre des otages montrée dans la vidéo du Hamas, dont le plafond semblait conçu différemment bien qu’il soit également carrelé de blanc.

