Communiqué du Consistoire de Paris Accident au cimetière parisien de Pantin

Lundi 20 mars 2017 à 16 heures, un accident s’est produit dans l’enceinte du cimetière parisien de Pantin. Il concernait un véhicule conduit par un couple qui se rendait à une inhumation, et un camion des services municipaux de la Ville de Paris.

Le véhicule, n’ayant pas respecté une priorité, est entré en collision avec le poids lourd. Pour éviter la voiture, le chauffeur du camion a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course dans la division 48 qui abrite des tombes juives. Treize tombes ont été dégradées.

La police qui a procédé aux constats et aux relevés d’usage, délivrera un rapport circonstancié en début de semaine prochaine.

Dès que l’incident a été connu, le Président du Consistoire a demandé au président de la commission parisienne de la Hevra Kadisha de se rendre sur place pour constater les dégradations et vérifier la réalité des faits.

Le Service de Protection de la Communauté juive a confirmé la thèse de l’accident.

Toutes les familles concernées ont été prévenues par les services municipaux.