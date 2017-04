Nous sommes debout par Gil Taieb

Samedi 1er avril place du Châtelet se sont réunies une centaine de membres du Collectif Boycott

Israël. Ce rassemblement de la haine était à l’origine prévu place Beaubourg, un lieu hautement

touristique fortement fréquenté.

Les troupes antisémites du BDS et de la CAPJPO de la détraquée Olivia Zemor, espéraient une

fois de plus pouvoir diffuser leur venin en toute impunité.

Grande fut leur surprise de voir que leur manifestation, appelant également " à la séparation du

Crif et de l’État qu’avait mobilisé toute la communauté juive, ses instances représentatives et plus

largement tout ceux qui ne pouvaient admettre que dans les rues de Paris on appelle à la Haine

des Juifs.

L’ensemble des organisations juives ont aussi interpellé les pouvoirs publics et ce jusqu’au

premier ministre.

La Maire de Paris s’étant, elle-même, prononcé contre ce rassemblent à travers un courrier

envoyé au préfet.

Une tension et une colère forte ont ainsi envahi l’ensemble de la communauté considérant que

cette fois une limite avait été franchie.

Il était notre devoir de citoyen d’exiger le respect de la loi anti boycott et de réclamer l’interdiction

de ce rassemblent antisémite.

Pendant près d’une semaine, chaque jour, chaque heure la mobilisation a été forte.

L’appel à la raison auprès des autorités préfectorales et politiques a été tenté !

Malheureusement, force a été de constater que le manque de courage, en cette période

électorale, a triomphé. La manifestation des boycotteurs antisémites a bien eu lieu !

Petite victoire cependant, elle fut déplacée place du Châtelet, transformé à cette occasion en

bunker protégé par prêt de 1000 policiers.

Pour la première fois près de 200 juifs, révoltés et outrés par la décision de maintenir ce

rassemblement raciste, se sont déplacés afin d’exprimer leur soutien à Israel et de demander

l’application de la loi !

Ce rassemblement a été celui de juifs français parmi lesquels certains avaient dû marcher

longuement pour ne pas transgresser le shabbat et qui avaient l’;intention ferme de ne pas laisser

la rue aux antisémites.

Ce samedi les autorités préfectorales et politiques, ont je l’espère compris que : Trop c&’est Trop !

La vermine antisémite s’est rendue compte qu'elle ne serait plus jamais tranquille !

Une première victoire car les 120 boycotteurs enfermés sur ce terre-plein du Châtelet par les

forces de l’ordre et encerclés par 200 Juifs décidés, n'ont pas pu diffuser leur message de haine.

En ces temps où tant de valeurs sont bafouées, restons vigilant et sachons faire respecter nos

droits.

Restons unis

Bonnes fêtes de Pessah

Gil Taieb