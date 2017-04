COMMUNIQUÉ DU SPCJ : Une femme de confession juive a été défenestrée

La nuit dernière à 4 h du matin une femme de confession juive a été défenestrée dans le 11ème arrondissement de Paris. Elle est décédée. Barouch Dayan Aemet.

L’homme qui serait l’auteur des faits a été arrêté. Une enquête est en cours pour connaître les raisons de son acte. Le consistoire accompagne la famille et est en relation avec les autorités policières et judiciaires. Le CRIF et le FSJU s’associent à toutes les démarches pour faire la lumière sur ce si triste événement et soutenir la famille. Nous vous tenons informés.

Le SPCJ.