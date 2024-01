Israël en guerre : Des pays arabes travaillent sur un plan qui prévoit un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages israéliens en échange de la création d’un État palestinien

Selon les informations du Financial Times, Les États arabes travaillent collectivement sur un plan qui prévoit un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, la libération des otages israéliens et la création d’un État palestinien.

Un responsable arabe a déclaré au journal américain que ce plan pourrait impliquer que l’Arabie saoudite signe un accord de paix avec Israël. L’accord suggère également que d’autres pays arabes pourraient normaliser leurs relations avec Israël, à condition que l’État hébreu prenne des « mesures irréversibles » en vue de la création d’un État palestinien.

Une des conditions de l’accord prévoit aussi que les gouvernements américains et européens acceptent formellement de reconnaître un État palestinien. L’État serait alors autorisé à devenir membre à part entière des Nations Unies.

Le responsable arabe a par ailleuirs déclaré au Financial Times qu’il espérait présenter ce plan dans les semaines à venir.

Cette information confirme que le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu est de plus en plus sous pression concernant le dossier épineux de l’après-guerre. Il y a deux jours, le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré que l’Arabie saoudite pourrait considérer conclure un accord de normalisation avec Israël, à la condition que les palestiniens aient le droit à un État.

NBC News a aussi révélé que des membres de l’administration du président américain Joe Biden ont commencé à discuter avec d’autres dirigeants israéliens et représentants de la société civile en prévision d’un futur gouvernement post-Netanyahu.

Cette décision fait suite refus par Benjamin Netanyahu de la proposition qui a été faite par Anthony Blinken, la semaine dernière lors de sa visite en Israël, qui prévoyait la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite en échange de l’engagement de l’État hébreu d’aider pour l’établissement d’un État palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités