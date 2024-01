Israël en guerre : Tsahal élimine un haut responsable du Jihad islamique palestinien à Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que Wael Abu-Fanounah le chef adjoint du système d’information de l’organisation du Jihad islamique palestinien et principal responsable des opérations de guerre psychologique du groupe terroriste, a été éliminé hier par une frappe aérienne de précision mené par les forces de Tsahal.

Wael Abu-Fanounah était le chef adjoint du système d’information de l’organisation du Jihad islamique palestinien. Dans le cadre de ses activités, il a auparavant été assistant de Khalil Bahatini, commandant de la région nord de Gaza du Jihad islamique palestinien et, à partir de 2017, a été promu au poste de chef adjoint du système d’information de l’organisation.

Durant ses activités, Wael Abu-Fanounah a grandement contribué à la guerre psychologique mené par le Jihad islamique palestinien contre Israël : il a été le responsable de la publication des vidéos des tirs de roquettes du groupe terroriste palestinien sur Israël et de la création et de la distribution de documents sur les otages israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités