Isaac Herzog affirme que « le programme nucléaire iranien est le plus grand défi auquel les États-Unis et Israël sont confrontés » lors de son discours au Congrès américain

En visite aux États-Unis, Le président israélien Isaac Herzog s’est adressé cet après-midi à une session conjointe du Congrès américain, après une réunion la veille avec son homologue américain à la Maison Blanche.

« En ce moment de l’histoire de mon peuple, réuni au Capitole pour célébrer les 75 ans de l’indépendance d’Israël avec notre plus grand partenaire et ami, les États-Unis d’Amérique, mon âme déborde de fierté et de joie. Le peuple d’Israël est reconnaissant sans fin pour l’ancienne promesse tenue et pour l’amitié que nous avons formée« , a déclaré le président de l’État d’Israël.

Isaac Herzog a remercié le Congrès pour son soutien à Israël tout au long de son histoire, et a déclaré que la relation américano-israélienne est une « alliance à double sens, dans laquelle Israël a apporté des contributions essentielles à la sécurité nationale et aux intérêts des États-Unis de nombreuses manières« .

Le président israélien a également affirmé que plus grand défi auquel les États-Unis et Israël sont confrontés en ce moment est le programme nucléaire iranien.

« L’Iran est en train de construire des capacités nucléaires, qui constituent une menace pour la stabilité du Moyen-Orient et au-delà. Chaque pays ou région contrôlé ou infiltré par l’Iran a connu des ravages absolus. Nous l’avons vu au Yémen, à Gaza, en Syrie, au Liban et en Irak. En fait, nous l’avons vu en Iran même où le régime a perdu son peuple et le réprime brutalement. L’Iran a semé la haine, la terreur et la souffrance dans tout le Moyen-Orient et au-delà, ajoutant de l’huile à l’incendie et à la souffrance désastreux en Ukraine« , a expliqué Isaac Herzog.

Le président de l’État d’Israël a aussi évoqué l’importance des Accords d’Abraham et de tous les traités de paix d’Israël avec les États arabes.

« La main d’Israël est tendue et notre cœur est ouvert à tout partenaire de paix-proche ou lointain », a-t-il déclaré, remerciant les États-Unis d’avoir œuvré à la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite.

Isaac Herzog a aussi rappelé que la diffamation d’Israël et le déni de son droit à l’existence sont de l’antisémitisme.

« Je respecte les critiques, surtout celles des amis, bien qu’il ne faille pas toujours les accepter. Mais, la critique d’Israël ne doit pas franchir la ligne de dénonciation du droit à l’existence de l’État d’Israël. Remettre en cause le droit du peuple juif à l’autodétermination, ce n’est pas de la diplomatie légitime, c’est de l’antisémitisme« , a indiqué le président de l’État d’Israël.

Cette prise de position du président israélien, fait suite à l’attitude polémique de certains membres du parti Démocrate connus pour avoir des positions haineuses à l’encontre d’Israël, comme Ilhana Omar et Alexandria Ocasio-Cortez qui ont décidé de boycotter le discours d’Isaac Herzog au Congrès.

Par ailleurs, dimanche dernier, à quelques jours de la visite d’Isaac Herzog aux États-Unis, La représentante démocrate Pramila Jayapal, présidente du Caucus progressiste au Congrès, avait déclaré lors d’une conférence qu’Israël était un « État raciste ».

Après son discours au Congrès, Isaac Herzog doit se rendre à New York avant de retourner en Israël après le jour du Shabbat.

Eliran COHEN pour Israel Actualités