Israël en guerre : Antony Blinken affirme que les États-Unis ont présenté à l’ONU une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a annoncé aujourd’hui au média saoudien Al Hadath que les États-Unis ont présenté aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza lié à la libération des otages israéliens.

« Nous avons soumis une résolution au Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages, et nous espérons vivement que les pays la soutiendront. Bien sûr, nous nous tenons aux côtés d’Israël, et nous affirmons son droit à se défendre, mais en même temps, il est impératif de protéger les civils palestiniens qui souffrent terriblement », a déclaré Antony Blinken.

Le secrétaire d’État américain a également affirmé qu’un accord entre Israël et le Hamas, concernant un cessez-le-feu à Gaza en échange de la libération des otages, est sur la bonne voie.

« Je pense que les divergences se réduisent et qu’un accord est certainement possible. Nous avons présenté une bonne offre sur la table, mais le Hamas ne l’a pas acceptée et a présenté des exigences supplémentaires. Les équipes de négociation travaillent actuellement et je pense que cela peut être fait et que c’est très nécessaire. Si le Hamas se soucie des habitants de Gaza, il parviendra à un accord« , a indiqué Antony Blinken.

Ce projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza proposé par les États-Unis à l’ONU est un revirement retentissant de la part de l’establishment américain vis-à-vis de sa politique envers l’État d’Israël. Jusqu’à maintenant, Les États-Unis ont opposé leur véto systématique à toutes les résolutions onusiennes appelant à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités