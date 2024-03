Israël en guerre : l’État d’Israël envisage de donner la gouvernance de la bande de Gaza à des riches hommes d’affaires et dirigeants palestiniens

Selon les informations du Wall Street Journal, les responsables israéliens de la sécurité travaillent à l’élaboration d’un plan de distribution d’aide humanitaire à Gaza qui pourrait ensuite déboucher à la création d’une nouvelle gouvernance palestinienne dans la bande de Gaza.

Le journal américain révèle qu’un haut responsable israélien de la sécurité s’est entretenu avec des personnalités égyptiennes, émiratis et jordaniennes afin de mobiliser des hommes d’affaires et des dirigeants palestiniens, qui ne sont pas liés au Hamas, pour qu’ils supervisent la distribution d’aide dans l’enclave palestinienne.

L’aide humanitaire continuerait ainsi d’arriver par voie terrestre et maritime après une inspection israélienne et sera ensuite transférée vers des grands entrepôts du centre de Gaza ou des palestiniens la distribueront.

À l’issue de la guerre, ces responsables palestiniens recevront un mandat pour gouverner la bande de Gaza. Ils seront assistés par des forces de sécurités qui seront financées par des riches pays arabes. Néanmoins, les pays du Golfe ont affirmé qu’ils ne financeraient pas un tel projet tant qu’Israël n’accepte pas un processus de paix qui amènera à la création d’un État palestinien.

Ce projet ambitieux reste cependant compliqué à mettre en place. Un haut responsable israélien a déclaré au Wall Street Journal que « l’opposition farouche du Hamas au plan pourrait le rendre impossible« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités