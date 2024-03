L’agent immobilier Ruben Azoulay  exécuté par erreur à Paris : deux suspects arrêtés dont le tireur présumé

INFO LE PARISIEN. Deux hommes ont été interpellés en région parisienne et à Marseille dans l’affaire du meurtre de l’agent immobilier Ruben Azoulay, abattu par erreur en mai 2023.

Dix mois après le meurtre d’un père de famille près des Champs-Élysées, à Paris, deux personnes ont été interpellées en début de semaine dans ce dossier sensible. L’un en région parisienne, dans l’Essonne, l’autre à Marseille. Le premier est actuellement déféré pour être présenté à un juge, le second est encore en garde à vue dans la cité phocéenne et doit faire l’objet d’un mandat d’amener. Selon nos informations, il pourrait s’agir du commando soupçonné d’avoir abattu Ruben Azoulay, le 24 mai 2023, près des Champs-Élysées. Le tireur présumé serait celui interpellé à Marseille, l’autre aurait fait les repérages.