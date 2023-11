Israël en guerre : Benjamin Netanyahu affirme qu’Israël « ne cherche pas à gouverner Gaza »

Lors d’un entretien accordé hier soir à Fox News, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a déclaré que l’État d’Israël ne cherche pas « à gouverner Gaza » a l’issue la guerre contre le Hamas dans l’enclave palestinienne.

« Nous ne cherchons pas à gouverner Gaza. Nous ne cherchons pas à l’occuper, mais nous cherchons à lui donner, ainsi qu’à nous, un avenir meilleur », a affirmé Benjamin Netanyahu.

Le premier ministre israélien a précisé qu’après la guerre, le territoire palestinien à Gaza devrait être « démilitarisé, déradicalisé et reconstruit ». « Nous devrons trouver un gouvernement, un gouvernement civil qui sera là », a ajouté le dirigeant israélien.

Benjamin Netanyahu a également indiqué que Tsahal progressait selon lui « exceptionnellement bien » dans son opération militaire contre le Hamas dans la bande de Gaza. Il a aussi réaffirmé qu’Israël n’accepterait pas un cessez-le-feu avec le Hamas, synonyme pour lui de « reddition« . « Il n’y en aura pas un sans la libération des otages », a informé le chef d’État israélien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. Eliran COHEN pour Israel Actualités