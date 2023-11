Israël en guerre : Israël accepte une trêve humanitaire de quatre heures par jour dans le nord de Gaza

Un porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé, cet après-midi, que l’État d’Israël a accepté de procéder à des trêves humanitaires d’une durée de quatre heures par jour dans le nord de la bande de Gaza.

« L’armée israélienne va commencer à faire chaque jour des pauses de quatre heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza, qui seront annoncées trois heures à l’avance », a indiqué le porte-parole américain.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a également précisé que cette initiative israélienne commence « dès aujourd’hui« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. Eliran COHEN pour Israel Actualités