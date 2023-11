Israël en guerre : des journalistes freelances auraient été complices des terroristes du Hamas lors des massacres du 7 octobre

Selon une enquête de l’ONG pro israélienne HonestReporting, des journalistes freelances de CNN, Reuters, Associated Press et du New York Times auraient été les complices des terroristes du Hamas en filmant et en suivant les terroristes palestiniens avant et après leur entrée dans le territoire israélien le 7 octobre dernier.

Ces journalistes auraient également été au courant en amont des actes terroristes que s’apprêtaient à commettre les terroristes du Hamas sur le sol israélien.

Photo à l’appui, l’ONG HonestReporting affirme dans son enquête que « le 7 octobre, les terroristes du Hamas n’étaient pas les seuls à documenter les crimes de guerre qu’ils avaient commis lors de leurs ravages meurtriers dans le sud d’Israël. Certaines de leurs atrocités ont été filmées par des photojournalistes basés à Gaza et travaillant pour les agences de presse Associated Press et Reuters, dont la présence tôt le matin dans la zone frontalière violée soulève de sérieuses questions éthiques ».

« Que faisaient-ils là si tôt dans ce qui aurait normalement été un samedi matin tranquille ? Était-ce coordonné avec le Hamas ? Les agences de presse respectables qui ont publié leurs photos ont-elles approuvé leur présence en territoire ennemi, aux côtés des terroristes infiltrés ? Les photojournalistes indépendants pour d’autres médias, comme CNN et le New York Times, ont-ils informé ces médias ? À en juger par les images de lynchage, d’enlèvement et d’assaut d’un kibboutz israélien, il semble que la frontière ait été violée non seulement physiquement, mais aussi journalistiquement« , poursuit l’ONG dans son enquête.

HonestReporting vise particulièrement quatre journalistes dans son enquête : Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud et surtout Hatem Ali. Eslaiah. Ce dernier, un journaliste pigiste travaillant pour CNN, a pris des photos d’un char israélien en feu et a photographié l’entrée des terroristes du Hamas au kibboutz de Kfar Aza ou des bébés ont été décapités.

L’ONG pro israélienne a aussi montré sur son compte X (anciennement Twitter) une photo compromettante de ce journaliste en compagnie de Yahya Sinwar, l’un des dirigeants du Hamas et cerveau des massacres du 7 octobre.

In the hours following our expose, new material is still coming to light concerning Gazan freelance journalist Hassan Eslaiah whom both AP & CNN used on Oct. 7.

Here he is pictured with Hamas leader and mastermind of the Oct. 7 massacre, Yahya Sinwar. https://t.co/S9pXeIGaFq pic.twitter.com/RmEZU5RsM8

— HonestReporting (@HonestReporting) November 8, 2023