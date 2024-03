Israël en guerre : Benjamin Netanyahu et Joe Biden se sont entretenus aujourd’hui pour la première fois depuis un mois

Le président des États-Unis, Joe Biden, et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu se sont entretenus aujourd’hui au téléphone, a indiqué dans un communiqué la Maison-Blanche. Il s’agit de leur première conversation depuis le 15 février.

La Maison-Blanche a également indiqué qu’au cours de cet entretien, les deux chefs d’États ont « discuté des derniers développements en Israël et à Gaza, notamment de la situation à Rafah et des efforts pour acheminer l’aide humanitaire« .

Il s’agissait de leur 20e appel depuis le début de la guerre, le 7 octobre.

Ces dernières semaines, la situation s’est légèrement tendue entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu, notamment concernant la possible opération de Tsahal à Rafah, qui reste une source d’inquiétude grandissante pour l’establishment américain.

Le samedi 10 mars, lors d’une interview à MSNBC, Joe Biden avait déclaré qu’une invasion israélienne à Rafah constituerait une « ligne rouge » dans ses relations avec Benjamin Netanyahu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités