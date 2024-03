Israël en guerre : des frappes israéliennes détruisent un entrepôt du Hezbollah en Syrie

Selon les informations de la chaîne saoudienne Al-Hadath, qui cite l’Observatoire syrien des droits de l’homme, Un entrepôt d’armes du Hezbollah a été visé ce matin par une attaque de missile israélien en Syrie.

Des victimes et des morts ont été signalés dans la zone et l’entrepôt du Hezbollah a été détruit.

Plus tôt ce matin, le ministère syrien de la Défense a déclaré qu’Israël avait lancé des missiles sur plusieurs cibles militaires à l’extérieur de Damas, provoquant des « dégâts matériels« .

La défense aérienne syrienne a intercepté « des missiles israéliens et en a abattu certains« , a ajouté le ministère dans un communiqué.

Selon le journal israélien Maariv, les frappes visaient des structures militaires dans la région d’al-Kalmon.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité