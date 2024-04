Israël en guerre : Itamar Ben Gvir menace de faire tomber la coalition si Benjamin Netanyahu ne lance pas une attaque sur Rafah

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré aujourd’hui dans un post sur son compte X (anciennement Twitter), que si Benjamin Netanyahu ne lance pas une attaque massive sur Rafah, il fera tomber la coalition gouvernementale.

« Si le premier ministre décide de mettre fin à la guerre sans attaquer de grande ampleur contre Rafah afin de vaincre le Hamas, il n’aura pas le mandat de continuer à exercer ses fonctions de premier ministre », a affirmé Itamar Ben Gvir.

Cette intervention virulente du ministre israélien de la Sécurité nationale intervient au lendemain du retrait des forces de Tsahal de la ville de Khan Yunès, dans le sud de la bande de Gaza. Par ailleurs, Betsalel Smotrich, le ministre israélien des Finances, a appelé aujourd’hui Benjamin Netanyahu à convoquer immédiatement le cabinet politique et de sécurité pour discuter du retrait des forces israéliennes de Khan Yunès.

Il y a une semaine, le média qatari Al-Araby Al-Jadeed, qui se base sur des sources égyptiennes, avait rapporté que l’opération de Tsahal à Rafah pourrait débuter avant la fin du mois d’avril.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités