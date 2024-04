Israël en guerre : le directeur de la CIA aurait proposé un cessez-le-feu temporaire à Gaza pendant l’Aïd el-Fitr

Selon les informations de la chaine saoudienne Asharq News, William Burns, le chef de la CIA, aurait proposé d’arrêter les combats dans la bande de Gaza, durant la période de l’Aïd el-Fitr qui aura lieu de mardi soir à mercredi soir.

La chaine saoudienne indique également que durant ce court cessez-le-feu, les négociations devraient se poursuivre au Caire. Néanmoins, le média saoudien ne précise pas si Israël recevrait une compensation par rapport à la libération des otages, durant cette courte trêve.

Hier, le journal qatari, Al-Araby Al-Jadeed avait aussi annoncé qu’un accord de cessez-le-feu temporaire lors de la période de l’Aïd el-Fitr, qui débuterait mardi et durerait jusqu’à vendredi, pourrait être conclu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités