Israël en guerre : l’Allemagne arrête quatre terroristes du Hamas soupçonnés d’avoir planifié des attentats contre des juifs en Europe

Des procureurs allemands ont annoncé aujourd’hui dans un communiqué que quatre membres du Hamas ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir planifié des attentats contre des juifs et des institutions juives en Europe.

Selon les procureurs, trois des suspects ont été arrêtés à Berlin et un autre aux Pays-Bas.

Marco Buschmann, le ministre allemand de la Justice, a indiqué dans un communiqué « qu’après les terribles attaques du Hamas contre la population israélienne, les attaques contre les juifs et les institutions juives se sont également multipliées dans notre pays ces dernières semaines« .

« Nous devons donc faire tout notre possible pour garantir que les juifs de notre pays n’aient plus à craindre pour leur sécurité« , a ajouté le ministre allemand.

Par ailleurs, cet après-midi, Le Mossad et la police danoise ont annoncé l’arrestation de sept suspects affiliés au Hamas soupçonnés de planifier des attaques terroristes dans le pays contre des cibles israéliennes et juives.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 135 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités