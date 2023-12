Israël en guerre : Israël va présenter aux États-Unis un calendrier présentant les activités de Tsahal à Gaza pour la fin de la guerre

Selon les informations de Channel 12, l’État d’Israël devrait présenter à l’establishment américain un calendrier détaillant les activités de Tsahal pour la fin progressive de la guerre dans la bande de Gaza.

La chaine israélienne rapporte que selon le calendrier, la phase intense de la guerre à Gaza devrait se terminer d’ici la fin du mois de janvier. Ensuite, il faudrait plusieurs semaines pour que les troupes israéliennes retirent leurs forces dans l’enclave palestinienne et qu’ils se redéploient sur des lignes de défense situées à l’intérieur et à l’extérieur de la bande de Gaza.

Le calendrier indique également que la troisième étape de la guerre, qui sera la plus longue, devrait durer la majeure partie de l’année 2024. Elle se concentrera sur des raids de Tsahal et des opérations localisés visant à renverser le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Channel 12 informe en plus que dans un avenir proche, Israël vise à maintenir son contrôle sur Gaza dans un avenir prévisible.

Par ailleurs, cet après-midi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant a annoncé lors de sa rencontre avec Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, « qu’il faudra plus que quelques mois pour démanteler une organisation construite pendant des années uniquement à des fins terroristes et libérer Gaza du Hamas. Ce sera une longue guerre que nous gagnerons ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 135 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités