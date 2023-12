Israël en guerre : un haut responsable du Hamas souhaite que le groupe terroriste reconnaisse l’existence Israël pour mettre fin à la guerre

Mousa Abu Marzouk, un haut responsable du Hamas a suggéré, dans une interview au site d’information Al Monitor, que le groupe islamique palestinien pourrait reconnaître l’État d’Israël afin de mettre fin à la guerre avec l’État hébreu dans la bande de Gaza.

« Vous devez suivre la position officielle. La position officielle est que l’OLP [Organisation de libération de la Palestine] a reconnu l’État d’Israël« , a déclaré Mousa Abu Marzouk.

Le dirigeant palestinien a ajouté que « les israéliens méritent des droits, mais pas aux dépens des autres« .

Depuis sa création, le Hamas n’a jamais reconnu l’existence de l’État d’Israël et se bat encore pour sa destruction. Cette déclaration de Mousa Abu Marzouk, s’apparente comme un coup diplomatique que pourrait tenter le Hamas pour faire oublier à la communauté internationale ses massacres sur le sol israélien le 7 octobre, à l’instar de l’OLP qui a réussi à imposer sa légitimité internationale en reconnaissant l’existence de l’État hébreu, faisant donc oublier ses activités terroristes perpétrées par le passé.

Cette déclaration coïncide également avec celle de Ismael Hanyeh, le chef du bureau politique du Hamas, qui a déclaré, lors d’un discours télévisé diffusé sur la chaîne affiliée au Hamas Al-Aqsa TV, que le groupe terroriste palestinien est « ouvert aux négociations pour mettre fin à la guerre en cours avec Israël« .

Le dirigeant du groupe islamique palestinien a néanmoins ajouté que tout arrangement politique dans la bande de Gaza qui n’inclut pas le Hamas est une « illusion« .

Ces deux déclarations de hauts dirigeants du Hamas confirment par ailleurs les informations faisant état des tensions qui existent au sein du groupe terroriste palestinien. Hier, Channel 12 avait affirmé qu’Ismael Hanyeh et Yahya Sinwar n’arrivent pas à s’entendre concernant l’organisation politique de la bande de Gaza après la guerre. Le premier souhaite établir une direction commune pour le peuple palestinien à Gaza le lendemain de la guerre, tandis que le second souhaite continuer les combats avec Tsahal dans l’enclave palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 135 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités