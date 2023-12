Israël en guerre : Israël serait prêt à reprendre les négociations pour la libération des otages

Selon les informations du journal qatari Al-Arabi Al-Jadeed qui cite des sources égyptiennes, le Caire aurait reçu des messages du gouvernement israélien demandant l’ouverture d’un nouvel accord sur la libération des otages israéliens en échange d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Les sources égyptiennes ont également rapporté que dimanche, David Barnea, le chef du Mossad a rencontré Abbas Kamel, le chef des renseignements égyptiens, pour lui informer que l’État hébreu ait ouvert à des nouvelles négociations de cessez-le-feu.

Il y a deux jours, le site d’information saoudien Elaph avait d’ailleurs annoncé que l’État d’Israël et le Qatar mènent des négociations secrètes dans une capitale européenne pour discuter de la libération des otages israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 135 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités