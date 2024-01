Israël en guerre : l’Arabie saoudite serait toujours intéressée par un accord de normalisation avec Israël

L’ambassadeur saoudien au Royaume-Uni, Khalid bin Bandar Al Saud, a déclaré dans une interview à la BBC que L’Arabie saoudite est toujours intéressée par une normalisation avec l’État d’Israël après la guerre. Le diplomate saoudien a toutefois indiqué que tout accord entre les deux pays doit d’abord aboutir à la création d’un État palestinien.

« Pour nous, le résultat final n’impliquait rien de moins qu’un État palestinien indépendant. Ainsi, même si nous croyons toujours — après le 7 octobre — en la normalisation, cela ne se fait pas au détriment du peuple palestinien. L’un ne va pas sans l’autre« , a affirmé Khalid bin Bandar Al-Saud à la BBC.

L’ambassadeur saoudien a également exprimé sa désapprobation face à la réaction de la communauté internationale concernant la situation dans la bande Gaza, affirmant que ses efforts pour mettre fin aux combats et envoyer de l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne étaient insuffisants.

Bien avant le 7 octobre, les négociations au sujet d’un accord de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite étaient très avancées. Fin septembre, le prince héritier Mohammed ben Salmane avait d’ailleurs déclaré que l’Arabie saoudite « se rapproche chaque jour » d’un accord de paix avec l’État d’Israël.

Néanmoins, lors de ces négociations, l’Arabie saoudite n’insistait pas sur la nécessité d’un accord palestinien. En effet, l’agence de presse londonienne Reuters avait rapporté que l’Arabie saoudite s’était engagé, auprès des États-Unis, à ne pas retarder l’accord de normalisation avec Israël, même si l’État hébreu n’offrait pas de concessions majeures aux palestiniens dans leurs tentatives d’accéder au statut d’État.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités