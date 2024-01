Israël en guerre : Air France annonce la reprise de ses vols vers Israël à partir du 24 janvier

Le porte-parole d’Air France a annoncé aujourd’hui que la compagnie aérienne nationale française va reprendre ses vols vers Tel-Aviv, à partir du 24 janvier prochain. Air France a précisé qu’il assurera trois vols hebdomadaires entre Paris et Tel Aviv en utilisant des Airbus A350.

La compagnie aérienne française est le dernier transporteur étranger à annoncer une date de reprise qui met fin à la suspension de ses vols vers Israël, décidée depuis le début de la guerre. Des transporteurs étrangers comme Lot (Pologne), Blue Bird (République tchèque), Vueling (Espagne) ou encore Transavia (France) ont également indiqué la reprise de leurs vols vers l’État hébreu.

Dès le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les transporteurs étrangers ont interrompu leurs vols vers l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, craignant que des tirs de roquettes lancés par le groupe terroriste palestinien traversent l’espace aérien.

Par ailleurs, malgré la faible intensité des tirs depuis quelques semaines entre Tsahal et le Hamas, les compagnies aériennes américaines, American et Delta Airlines, comptent bien prolonger la suspension des vols vers Israël jusqu’au 29 mars prochain.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités