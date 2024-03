Israël en guerre : le Conseil israélien de la sécurité nationale émet un avertissement aux voyageurs israéliens durant la période du Ramadan

Le Conseil israélien de la sécurité nationale (NSC) a émis aujourd’hui un avertissement aux citoyens israéliens qui souhaiteraient voyager durant la période du Ramadan.

Selon le NSC, « les organisations terroristes musulmanes considèrent le Ramadan comme une occasion de mener des attaques et des actes de violence« .

Le Conseil israélien précise que les organisations terroristes comme l’État islamique et Al-Qaïda appellent de plus en plus leurs membres à commettre des attentats contre des cibles israéliennes et pourraient profiter de la situation de la guerre à Gaza et des tensions au Mont du Temple pour intensifier leurs demandes.

Le NSC prévient également que « des responsables du Hamas et du Jihad islamique ont déjà appelé à faire du mal aux israéliens pendant le Ramadan« .

Néanmoins, le Conseil israélien de la sécurité nationale ne modifie aucun des avertissements de voyage existants à l’intention de quelque pays que ce soit.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités