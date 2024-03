Israël en guerre : le Hamas exige la libération de 1000 terroristes palestiniens et le retrait de Tsahal de Gaza, lors des négociations pour le cessez-le-feu

Selon des informations rapportées par KAN hier soir, le Hamas a enfin livré au Qatar une proposition précise concernant ses exigences pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L’accord proposé par le Hamas qui a été présenté aux médiateurs demande le retrait de Tsahal dans l’enclave palestinienne, le retour des gazaouis déplacés dans leurs maisons ainsi que l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza.

Selon les informations de Reuters, des otages israéliens parmi lesquels des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes malades seraient échangés contre la libération de 700 à 1 000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Les échanges incluraient également 100 prisonniers palestiniens purgeant des peines à perpétuité dans les prisons israéliennes et la libération des soldates israéliennes détenus à Gaza.

L’accord décrit devrait être conclu par étapes. Une date limite pour le retrait israélien de Gaza serait convenue après la première étape, a indiqué le Hamas dans sa proposition. Tous les détenus des deux camps seraient libérés au cours de la deuxième étape du plan.

Cette proposition a suscité des réactions positives des responsables israéliens. Un haut fonctionnaire israélien a déclaré au site américain Axios que « la réponse du Hamas était relativement positive et incluait pour la première fois le nombre de prisonniers que le Hamas exige de libérer« .

Un haut responsable israélien s’est également montré rassurant quant à la possibilité de négociations sérieuses, indiquant au site israélien Walla, « qu’il y a quelque chose avec quoi travailler ici ».

Néanmoins, le bureau du premier ministre israélien a réagi hier dans un communiqué affirmant « que le Hamas continue de se retrancher derrière des demandes irréalistes« .

En ce moment, le cabinet de guerre israélien débat de la proposition d’accord du Hamas et livrera sa réponse dans la journée.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités