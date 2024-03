Le Hamas confirme que son numéro 3, Marwan Issa, a été éliminé par Israël (médias)

L’adjoint de Mohammed Def a été visé lors d’une frappe aérienne il y a une semaine et sa dépouille serait désormais sous les décombres du tunnel dans lequel il se trouvait

Il y a une semaine, les avions de Tsahal ont mené des frappes sur le camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, après avoir obtenu des informations précises sur l’endroit où se trouvait Issa. Selon des sources arabes, Razi Abu Tuama, le commandant de la brigade des camps du centre du Hamas, était avec lui dans le tunnel et a également été tué.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a fait référence la semaine dernière aux informations sur l’élimination du chef terroriste, dans un message ambigu : « il y a des succès, y compris ces derniers jours, et il y aura d’autres succès – l’action est cohérente et va dans la bonne direction ».Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a également fait allusion à l’élimination d' »Abu al-Bara » (le nom de guerre de Marwan Issa) et a déclaré : « Nous sommes sur la voie d’une victoire totale. Sur cette voie, nous avons déjà éliminé le numéro 4 du Hamas. Les numéros 3, 2 et 1 sont les prochains sur la liste. Ils sont tous condamnés à mort, nous les atteindrons tous ».