Israël en guerre : le Hamas ne serait pas en mesure de livrer les 40 otages israéliens lors des négociations sur un accord de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du média israélien Kan, le Hamas aurait affirmé, lors des négociations sur un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qu’il ne peut pas satisfaire la demande israélienne de libérer les 40 otages israéliens, qui inclut des femmes, des personnes âgées, des femmes soldates, et des personnes malades.

Le Hamas aurait indiqué qu’il ne peut pas livrer ces otages, car il « ne les aurait pas ». Le groupe terroriste palestinien ajoute que pour atteindre le chiffre de 40 otages israéliens prévu dans l’accord, il devrait livrer les soldats de Tsahal, ce qu’il refuse catégoriquement.

Kan rapporte que la question des 40 otages israéliens reste le principal obstacle dans les négociations en cours. Par ailleurs, I24NEWS a annoncé aujourd’hui qu’Israël estime, que les chances que le Hamas réponde positivement à la nouvelle proposition américaine de cessez-le-feu, sont minimes.

Pour le moment, il est impossible de savoir si le Hamas a tué ces 40 otages israéliens, ce qui expliquerait qu’il ne peut pas les fournir dans l’accord. Samedi, l’État d’Israël avait informé que selon ses informations, 95 otages seraient présumés vivants sur les 133 personnes encore détenues dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités