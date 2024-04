Israël en guerre : le Hamas aurait rejeté la nouvelle proposition américaine de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du Wall Street Journal, le Hamas aurait rejeté la nouvelle proposition américaine de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le groupe terroriste palestinien devrait présenter son propre plan pour mettre fin aux combats dans l’enclave palestinienne.

Le journal américain indique également que pour justifier ce refus, le Hamas a martelé qu’il réclame un cessez-le-feu permanent ainsi que le retrait des troupes de Tsahal de la bande de Gaza.

La proposition américaine présentée par le directeur de la CIA, William Burns, prévoyait un cessez-le-feu de six semaines à Gaza. Au cours de cette trêve, 40 otages israéliens (femmes, enfants, blessés, personnes âgées) seraient libérés en échange de 900 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Par ailleurs, le média israélien Kan, a rapporté récemment que la question des 40 otages israéliens reste le principal obstacle dans les négociations en cours. Or, toujours selon les informations de Kan, le Hamas aurait affirmé, lors des négociations sur un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qu’il ne peut pas satisfaire la demande israélienne de libérer ces 40 otages israéliens, au motif qu’il « n’aurait pas » ces personnes en vie en sa possession.

Cet énième refus du Hamas risque d’accentuer la pression américaine sur le groupe islamique palestinien. Hier, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a déclaré que « l’obstination répétée du Hamas à écarter les propositions de cessez-le-feu successives prouvait le peu d’intérêt qu’il avait pour les gazaouis ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités