Israel en guerre : une frappe aérienne israélienne élimine à Gaza trois fils d’Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas

Israël en guerre : une frappe aérienne israélienne élimine à Gaza trois fils d’Ismaïl Haniyeh, le leader du Hamas

L’agence de presse Shehab, affiliée au Hamas, a annoncé aujourd’hui que trois fils d’Ismaïl Hanyeh, le chef du bureau politique du Hamas, ont été tués dans une frappe aérienne israélienne à Gaza.

Le média libanais al-Mayadeen, proche de l’Iran, a également indiqué, citant des sources palestiniennes, que la frappe israélienne avait aussi tué plusieurs petits-enfants d’Ismail Haniyeh. Ils ont tous été éliminés dans un véhicule situé dans le camp de réfugiés d’Al-Shati dans la bande de Gaza.

Cette zone était sous le contrôle de Tsahal depuis plusieurs mois. Israël a retiré la semaine dernière ses forces du sud de Gaza et n’a pas encore lancé l’opération militaire dans la ville de Rafah, considérée comme le dernier bastion du Hamas dans la bande de Gaza.

Ismaïl Hanyeh a réagi à la mort de ses films dans lors d’une intervention sur la chaine Al Jazeera, affirmant que « grâce au sang des martyrs et à la douleur des blessés, nous créons l’espoir, nous créons l’avenir, nous créons l’indépendance et la liberté pour notre peuple et notre nation« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités