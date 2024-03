Israël en guerre : le Hezbollah lance un massif barrage de 100 roquettes dans le nord d’Israël, Tsahal riposte

Tôt ce matin, le Hezbollah a tiré 100 roquettes en deux salves sur le nord d’Israël. Le premier lancement contenait 30 roquettes et le deuxième en contenait 70. Des accidents auraient été observés dans des zones ouvertes près d’Ein Kuniya, Snir, Sha’ar Yashuv et Kfar Szold.

Le Hezbollah a déclaré avoir tiré ces roquettes Katyusha sur les bases de Yoav et Kela dans le Golan, en réponse au bombardement israélien de la région de la Bekaa, située dans la partie orientale du Liban, qui a eu lieu hier soir.

Suite à ces barrages de roquettes, les forces de Tsahal ont riposté en attaquant des postes de lancement de roquettes du Hezbollah au Liban qui ont été tirés vers le nord d’Israël.

Par ailleurs, toujours en réponse aux tirs du Hezbollah, des avions de combat de l’armée israélienne ont récemment attaqué deux quartiers généraux militaires du Hezbollah dans la région de Baalbak, au cœur du Liban. Sur ces sites ont été stockés des moyens de guerre importants qui sont utilisés par l’organisation terroriste libanaise.

Depuis quelques semaines, la situation est de plus en plus tendue dans la frontière nord, entre le Hezbollah et l’armée israélienne. Dernièrement, l’Arabic Post, qui se base sur des sources iraniennes et libanaises de haut niveau, a révélé que L’Iran a donné le feu vert au Hezbollah pour qu’il intensifie ses attaques le long de la frontière nord d’Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités