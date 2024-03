Israël en guerre : Tsahal révèle l’identité d’un soldat américano-israélien décédé le 7 octobre, dont le corps est détenu par le Hamas à Gaza

L’armée israélienne a révélé aujourd’hui le nom d’un soldat de Tsahal décédé lors des massacres du 7 octobre et dont son corps est toujours détenu par le Hamas dans la bande de Gaza.

Le combattant en question est le sergent de Tsahal Itay Chen, 19 ans, originaire de Netanya, assassiné le 7 octobre à la base militaire de Nahal Oz. Son corps a ensuite été emmené dans l’enclave palestinienne par les terroristes du Hamas.

Suite à l’annonce de Tsahal, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il était dévasté d’apprendre que Itay Chen, double citoyen américain et israélien, avait été tué lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

« Je réaffirme mon engagement envers toutes les familles des personnes encore retenues en otages : nous sommes avec vous. Nous ne cesserons jamais de travailler pour ramener vos proches à la maison« , a déclaré Joe Biden dans un communiqué publié par la Maison-Blanche.

La famille d’Itay Chen a également réagi suite à l’annonce du décès de leur fils et a annoncé qu’elle n’organisera pas de funérailles et ne fera pas de shiva, tant que son corps ne leur sera pas rendu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités