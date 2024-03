Israël en guerre : le président colombien menace de rompre ses liens diplomatiques avec Israël si l’État hébreu ne respecte pas la résolution de cessez-le-feu de l’ONU

Gustavo Petro, le président de la Colombie, a annoncé aujourd’hui dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter) que « si Israël ne respecte pas la résolution de cessez-le-feu des Nations Unies, nous romprons les relations diplomatiques avec Israël ».

Israël Katz, le ministre israélien des Affaires étrangères, a réagi aussitôt à cette menace une heure après, dans un post sur son compte X, affirmant que « le soutien du président colombien aux tueurs du Hamas qui ont commis des massacres et d’horribles crimes sexuels contre des bébés, des femmes et des adultes est une honte pour le peuple colombien ».

Le ministre israélien a ajouté « qu’Israël continuera de protéger ses citoyens et ne se soumettra à aucune pression ni menace« .

La déclaration offensive du président colombien Gustavo Petro fait suite à l’adoption hier par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza durant la période actuelle du Ramadan et la « libération immédiate et inconditionnelle » des otages israéliens. Lors du vote de cette résolution, les États-Unis se sont abstenus et n’ont pas opposé leur véto.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités