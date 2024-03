Le déficit public atteint 5,5% du PIB en 2023, « UN BILAN DESASTREUX !!! par René Taieb

UN BILAN DESASTREUX !!!

Le déficit français sera de 5.5% du PIB en 2023, contre 4.9% prévu par le

gouvernement. Pour rappel, en 2022 il était déjà de 4.7%.

Rappelons aussi que la dette publique s’élève à 111.9% à fin 2022.

La situation devient rare voire problématique pour les comptes de la

France.



Comme le souligne fortement le président de la cour des comptes, Pierre

Moscovici, « il est nécessaire de revoir la trajectoire des dépenses et dire

la vérité aux Français ».

Les oppositions jugent insuffisantes les différentes mesures pour

réduire le déficit à 3%.

Cette orientation entraîne t elle la France sur le chemin de la Grèce? cet

échec de gestion est cinglant et pousse toutes les forces d’opposition à

hausser le ton.

Plusieurs pistes sont annoncées, comme la hausse d’impôts sur les plus

riches, une saignée sur les dépenses publiques, ou encore trouver des

recettes dans les poches de ceux qui ont eu des cadeaux fiscaux et de

l’argent public depuis 2017….sans oublier que le gouvernement compte

sur les milliards (annoncés mais encore recouvrés, de la fraude fiscale et

sociale.

La fameuse règle des 3% du traité de Maastricht, n’a donc pas été

respectée par le Président Emmanuel Macron.

En 2017, le déficit publique était de -3%, aujourd’hui il est à 5.5% du PIB.

La prévision du déficit pour 2024 s’annonce aux alentours de 4.9%, et

pour 2025 à 5.9% selon le programme pluriannuel de Bercy.

Les déficits de croissance, d’emplois, des comptes publics et du

commerce extérieur forment un contexte violent qu’il faudra bien abordé

de façon courageuse.

Serrez vos ceintures, l'abondance n’est pas encore là !

René Taieb pour Israel Actualités