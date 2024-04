Israël en guerre : les États-Unis vont conclure une vente d’armes à Israël d’un montant de 18 milliards de dollars

L’administration du président américain Joe Biden va conclure une vente d’armes à l’État d’Israël, d’un montant de 18 milliards de dollars.

Selon les informations du site américain Politico, qui se base sur les dires d’un collaborateur du Congrès, La vente d’armes comprend jusqu’à 50 nouveaux avions de combat F-15, 30 missiles air-air avancés à moyenne portée AIM-120 et un certain nombre de kits de munitions d’attaque directe conjointe, qui transformeraient des bombes stupides en bombes à guidage de précision. La vente des dizaines avions de combats F-15 est à elle seule est évaluée à 18 milliards de dollars.

Néanmoins, il faudra attendre des années pour que ces armes arrivent en Israël : selon les informations d’I24NEWS, bien que l’administration Biden ait déjà notifié cette vente de manière informelle aux commissions compétentes du Congrès, les avions ne seraient pas livrés avant 2029.

Cette vente d’armes devrait également faire l’objet de vifs débats au Congrès américain, notamment de la part de certains membres du parti Démocrate. En effet, les ventes d’armes américaines à Israël ont fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers mois et les législateurs démocrates ont appelé à restreindre l’aide militaire à Israël jusqu’à ce qu’elle autorise davantage d’aide humanitaire dans la bande de Gaza et fasse davantage pour y protéger les civils palestiniens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités