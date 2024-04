Israël en guerre : sept travailleurs humanitaires tués lors d’une supposée frappe israélienne au centre de Gaza, Tsahal mène l’enquête

L’armée israélienne a ouvert une enquête après que sept travailleurs humanitaires internationaux de l’ONG américaine World Central Kitchen (WCK) ont été tués hier dans la région de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, lors d’une frappe aérienne qui a été attribué par le Hamas et des médias palestiniens à Israël.

Selon les informations rapportées par les médias palestiniens, les forces de Tsahal ont heurté une voiture civile dans laquelle se trouvaient des travailleurs humanitaires sur une route près de la plage. Des frappes aériennes ont également été rapportées par les médias palestiniens dans une autre partie de Deir al-Balah à peu près au même moment.

Parmi les victimes se trouvent des citoyens polonais, australiens et britanniques, employés par l’ONG américaine World Central Kitchen. 20 autres personnes auraient également été blessés lors de l’attaque aérienne.

Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, s’est entretenu aujourd’hui avec le chef fondateur de WCK, Jose Anders, exprimant ses condoléances aux familles des victimes et à l’organisation.

« En tant qu’armée professionnelle attachée au droit international, nous nous engageons à examiner nos opérations de manière approfondie et transparente. Nous exprimons également notre sincère tristesse à nos nations alliées qui ont fait et continuent de faire tant pour aider ceux qui en ont besoin », a déclaré Daniel Hagari

Le porte-parole de l’armée israélienne a souligné que Tsahal examinait l’incident « aux plus hauts niveaux » pour comprendre ce qui s’est passé.

« Nous allons ouvrir une enquête pour examiner plus en profondeur cet incident grave. Cela nous aidera à réduire le risque qu’un tel événement ne se reproduise« , a affirmé Daniel Hagari.

Le porte-parole de Tsahal a ajouté que l’incident fera l’objet d’une enquête dans le cadre du mécanisme d’enquête et d’évaluation : un organisme indépendant, professionnel et expert. Il a également souligné le travail de l’ONG américaine notamment dans sa coopération avec Israël.

« Au cours des derniers mois, Tsahal a travaillé en étroite collaboration avec World Central Kitchen pour les aider à remplir leur noble mission consistant à apporter de la nourriture et une aide humanitaire à la population de Gaza. WCK est également venu aider les israéliens après le massacre du 7 octobre ; ils ont été l’une des premières ONG ici. Le travail de WCK est essentiel ; ils sont en première ligne de l’humanité. Nous irons au fond de cette affaire et nous partagerons nos conclusions de manière transparente », a indiqué Daniel Hagari.

L’ONG World Central Kitchen, qui fournit essentiellement de la nourriture dans les zones sinistrées de la bande de Gaza, a affirmé qu’il suspendait « immédiatement » ses opérations dans la région.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

