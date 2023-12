Israël en guerre : les forces israéliennes confisquent des fonds terroristes du Hamas d’une valeur de dix millions de shekels en Judée-Samare

L’Unité nationale israélienne de lutte contre la criminalité, Lahav 433, dans le cadre d’une opération conjointe avec le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme, le Shin Bet et plusieurs autres organisations gouvernementales et militaires israéliennes, a arrêté hier soir en Judée-Samarie 21 personnes soupçonnées d’être impliquées dans le financement des activités terroristes du Hamas.

Au cours de l’opération nocturne, les forces israéliennes ont saisi des coffres-forts, des documents financiers, des téléphones et des enregistrements comme preuves, ainsi que des dizaines de millions de shekels destinées aux activités terroristes du Hamas.

Les suspects arrêtés sont originaires de Ramallah, Jénine, Hébron et Tulkarem. Au cours de cette opération, un avion de l’armée de l’air israélienne a attaqué des terroristes menaçant les combattants israéliens.

Selon les informations d’I24NEWS, une source de sécurité israélienne a déclaré que « cette opération fait partie de la campagne plus large menée par le commandement central contre l’organisation terroriste du Hamas » et que « les dommages économiques causés à l’organisation terroriste du Hamas sont extrêmement importants et affectent directement sa capacité à mener des actions terroristes en Judée-Samarie« .