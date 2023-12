Israël en guerre : la Jordanie et l’Égypte s’accordent pour qu’aucuns réfugiés palestiniens viennent dans leurs pays

Le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont déclaré aujourd’hui à l’issue d’un sommet au Caire qu’ils rejetaient toute mesure israélienne visant à expulser les civils palestiniens de la bande de Gaza et de Judée-Samarie.

Dans un communiqué, les deux dirigeants ont également affirmé que la communauté internationale devrait faire pression sur Israël pour qu’il accepte un cessez-le-feu immédiat et qu’il autorise suffisamment d’aide à Gaza pour atténuer le « sort tragique » de plus de 2 millions de personnes « assiégées là-bas ».

Il y a deux mois, le roi Abdallah II de Jordanie, avait mis en garde, lors d’une visite en Allemagne, contre toute tentative de pousser des réfugiés palestiniens vers l’Égypte ou la Jordanie, ajoutant que la situation humanitaire doit être réglée à l’intérieur de Gaza et de la Judée-Samarie. Il avait ajouté qu’il s’agissait « d’une ligne rouge ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités