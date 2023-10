Israël en guerre : L’État d’Israël aurait accepté de retarder l’invasion terrestre à Gaza à la demande des États-Unis

Selon les informations du Wall Street Journal qui cite des responsables américains et israéliens, Israël aurait accepté de retarder l’invasion terrestre à Gaza afin que les États-Unis puissent déployer rapidement des systèmes de défense antimissile dans la région.

Le Wall Street Journal affirme que les responsables américains ont déconseillé à Tsahal une contre-invasion, craignant que cela puisse « mettre en danger les otages, les civils et attiser davantage les tensions dans la région« .

Les États-Unis auraient plutôt conseillé à Tsahal de déployer une « combinaison de frappes aériennes de précision et de raids d’opérations spéciales ciblées » à travers la bande de Gaza.

Depuis le début de la guerre opposant Israël au Hamas, les États-Unis se sont directement impliqués, envoyant notamment deux portes avions à l’État Hébreu. Quelque 2000 soldats de l’armée américaine sont également en état d’alerte pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient afin de prêter main forte à Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités