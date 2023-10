Israël en guerre : le président turc Erdogan annule tous ses projets de déplacement en Israël

Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, a déclaré aujourd’hui au parlement turc, qu’il « annulait » tous ses projets de déplacement en Israël, à cause des bombardements successifs que mène Tsahal dans la bande de Gaza, depuis le début de la guerre entre l’État hébreu et le Hamas.

« Nous avions le projet de nous rendre en Israël, mais c’est annulé. Nous n’irons pas », a affirmé le dirigeant turc.

Le président Erdogan a également émis le regret d’avoir « serrer la main » à Benjamin Netanyahu il y a un mois à New York, en marge du débat de l’Assemblée générale des Nations unies, déclarant que « nous avions de bonnes intentions, mais il nous a abusés. Les relations auraient pu être différentes, mais cela n’arrivera plus, malheureusement ».

« Vous ne trouverez aucun autre État dont l’armée se conduise avec une telle inhumanité », a ajouté Recep Tayyip Erdogan.

Le chef d’État turc a aussi refusé de condamner les actes du Hamas, estimant que « le Hamas n’est pas un groupe terroriste, c’est un groupe de libérateurs qui protègent leur terre ».

Ces propos extrêmement virulents pourraient nuire définitivement aux relations diplomatiques entre Israël et la Turquie. Pourtant, depuis un an, les deux pays avaient progressivement réchauffé leurs relations.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités