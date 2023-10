Israël en guerre : les dirigeants du Hamas, du Jihad islamique palestinien et du Hezbollah se réunissent à Beyrouth

Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Jihad islamique, Ziyad al-Nakhalah, et le chef adjoint du Bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri se sont rencontré à Beyrouth.

Le Hezbollah, cité par l’AFP, a indiqué que lors de cette réunion, les trois dirigeants des groupes terroristes islamistes, ont évoqué les moyens pour soutenir les mouvements palestiniens dans leurs guerres contre Israël.

Le groupe terroriste chiite libanais (qui n’a pas précisé l’heure et la date de cette réunion) a également affirmé que les trois groupes terroristes ont discuté de ce qu’ils « doivent faire pour permettre la victoire » et « arrêter l’agression sauvage » d’Israël.

Cette réunion inquiétante témoigne d’un possible embrasement dans la région, durant le conflit qui oppose Israël et le Hamas.

La semaine dernière, l’Ayatollah Ali Khamenei qui a affirmé que si la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit, « personne n’arrêtera les forces de la résistance », indiquant que des milices terroristes mandatées par l’Iran pourraient attaquer l’État hébreu sur tous les fronts.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités