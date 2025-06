Israël en guerre : Tsahal annonce le décès de sept de ses soldats, tués au combat dans le sud de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin que sept soldats du bataillon de génie de Tsahal ont été tués au combat à Khan Yunès, au sud de la bande de Gaza.

Les soldats décédés sont le lieutenant Matan Shai Yashinovski, 21 ans, originaire de Kfar Yona ; le sergent d’état-major Ronel Ben-Moshe, 20 ans, originaire de Rehovot ; le sergent d’état-major Niv Radia, 20 ans, originaire d’Elyakhin ; le sergent d’état-major Alon Davidov, 21 ans, originaire de Kiryat Yam ; le sergent Ronen Shapiro, 19 ans, originaire de Mazkeret Batya ; le sergent Shahar Manoav, 21 ans, originaire d’Ashkelon ; le sergent Maayan Baruch Pearlstein, 20 ans, originaire d’Eshhar.

Cet incident dramatique est survenu après qu’un terroriste s’est approché d’un véhicule blindé de transport de troupes « Puma » transportant les sept soldats du génie. Il a fixé un engin explosif sur le véhicule avant de s’enfuir. L’explosion a ensuite provoqué un incendie dans le véhicule blindé.

Les équipes de pompiers et les soldats ont travaillé pour éteindre l’incendie, avec un bulldozer D9 utilisé pour recouvrir le véhicule de sable et le sortir de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Malheureusement, tous les soldats présents dans le véhicule sont morts durant l’attaque.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités