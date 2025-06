Israël en guerre : Benjamin Netanyahu et Israel Katz ordonnent à Tsahal de présenter un plan pour empêcher le détournement de l’aide humanitaire par le Hamas à Gaza

Dans un communiqué conjoint publié hier soir, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, ont ordonné L’armée israélienne de présenter un plan dans les 48 heures pour empêcher le Hamas de prendre le contrôle de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Le communiqué précise que cette décision fait suite aux récents rapports selon lesquels les terroristes du Hamas ont une fois de plus pris le contrôle de l’aide humanitaire à Gaza et l’ont volée aux civils gazaouis.

Cet ordre intervient également après que Le Hamas a attaqué le 12 juin dernier un bus de la Fondation humanitaire pour Gaza (organisation civilo-internationale soutenue par les États-Unis, chargée d’acheminer et de distribuer de l’aide humanitaire aux civils gazaouis, en coordination avec des acteurs non affiliés au Hamas) transportant plus de deux douzaines de membres et de volontaires locaux, causant la mort d’au moins cinq personnes et faisant plusieurs blessés. Des membres de l’organisme humanitaire auraient aussi été pris en otage par les terroristes palestiniens.

Par ailleurs, dans une lettre envoyée mardi au secrétaire général de l’ONU, António Guterres, la Fondation humanitaire pour Gaza a exhorté les Nations Unies à « condamner publiquement le ciblage des travailleurs humanitaires à Gaza » et à s’associer à l’organisation sur un nouveau système pour acheminer de la nourriture « directement aux familles palestiniennes ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités