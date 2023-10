Israël en guerre : Tsahal élimine des terroristes du Hamas qui ont tenté de s’infiltrer dans le sud d’Israël

Les forces de Tsahal ont éliminé hier soir des terroristes du Hamas qui ont tenté de s’infiltrer par la mer sur le territoire israélien dans la région de Zikim, situé dans le sud d’Israël.

La cellule terroriste du Hamas avait été identifiée à Kiryat par le contrôle naval de la branche maritime israélienne. Les terroristes sont sortis par un tunnel sur la plage de la bande de Gaza et ont été tués alors qu’ils tentaient d’entrer par la mer sur le territoire israélien.

Des avions de chasse et des forces navales israéliennes ont également ont attaqué dans la bande de Gaza le puits d’où sont sortis les terroristes et l’entrepôt d’armes utilisé par les terroristes

Depuis le début de la guerre entre Israel et le Hamas, le sud d’Israël reste toujours une zone à risque. La semaine dernière, Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal avait révélé que la zone frontalière près de Gaza est toujours une zone de guerre active et « qu’elle n’est pas complètement nettoyée »

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités