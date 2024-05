Israël en guerre : le procureur de la CPI demande des mandats d’arrêts contre Benjamin Netanyahu et Yahya Sinwar, accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité

Karim Khan, le procureur général de la CPI, a déclaré aujourd’hui avoir demandé des mandats d’arrêts contre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis dans la bande de Gaza.

« Sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, j’ai des motifs raisonnables de croire que Benyamin Nétanyahou, le Premier ministre d’Israël, et Yoav Gallant, le ministre de la Défense d’Israël, portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et crimes contre humanité commis sur le territoire de l’État de Palestine à partir du 8 octobre 2023 au moins », a déclaré Karim Khan dans un communiqué.

Le procureur général de la CPI a aussi demandé des mandats d’arrêts contre Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, commandant des Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas et Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité pour les actes commis le 7 octobre sur le sol israélien, mais aussi pour la crise humanitaire qui subsiste dans l’enclave palestinienne.

« Ces trois dirigeants portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis sur le territoire d’Israël et de la bande de Gaza à compter du 7 octobre 2023″, ajoute le procureur dans son communiqué. Il a également ajouté que trois faits sont reprochés aux dirigeants du Hamas : « famine », « le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que crime de guerre » ou encore « l’extermination et/ou le meurtre ».

Néanmoins, cette décision prise par le procureur général de la CPI n’est pas pour le moment préjudiciable pour Israël : il appartient maintenant aux juges de la Cour pénale internationale de déterminer si les conditions sont réunies pour délivrer ces mandats d’arrêt internationaux.

Par ailleurs, Benjamin Netanyahu a déjà réagi à la demande de Karim Khan, affirmant que cette demande est « un scandale » et qu’elle n’arrêtera pas l’action d’Israël dans la bande de Gaza.

« L’État d’Israël est au milieu d’une guerre juste contre une organisation terroriste criminelle. L’armée israélienne est l’armée la plus morale au monde. Nos soldats héroïques combattent avec un courage et une moralité sans précédent, conformément au droit international, comme aucune autre armée ne l’a jamais fait. La comparaison scandaleuse du procureur de La Haye entre les dirigeants d’Israël et les dirigeants de l’organisation terroriste du Hamas est un crime historique indélébile et une manifestation claire d’antisémitisme. Positionner l’État d’Israël, démocratie qui défend les droits de l’homme et lutte pour sa vie, sur le même plan qu’une organisation terroriste meurtrière qui a kidnappé, massacré, brûlé et violé ses citoyens et œuvré contre son existence est une distorsion sans précédent, que nous rejetons avec dégoût 80 ans après l’Holocauste. Personne n’empêchera l’État juif de se défendre« , a indiqué le premier ministre israélien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités