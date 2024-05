Israël en guerre : un responsable israélien affirme que l’État d’Israël n’est pas impliqué dans la mort du président iranien

Un responsable israélien a déclaré, sous couvert d’anonymat, à l’agence de presse londonienne Reuters qu’Israël n’est pas impliqué dans la mort du président iranien Ebrahim Raïssi qui est survenu hier suite à un accident d’hélicoptère qui a également tué plusieurs membres de son entourage.

Cette clarification d’un membre de l’establishment israélien, intervient dans un contexte où des rumeurs infondées ont circulé hier sur les réseaux sociaux, affirmant que le Mossad serait derrière l’accident mortel qui a couté la vie du président iranien.

Le président iranien Ebrahim Raïssi est décédé hier dans un accident d’hélicoptère dans la région du nord-ouest de l’Iran, avec plusieurs autres responsables iraniens, ont confirmé lundi matin les agences de presse d’État iraniennes et des responsables gouvernementaux iraniens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités